اختراع يشحن بطارية الهاتف من جسم الإنسان

المواطن – نت

ابتكر مخترع شاب مولداً كهربائياً يستمد الطاقة من جسم الإنسان، في مسعى إلى مساعدة مستخدمي الهواتف المحمولة، على البقاء متصلين بأجهزتهم قدر الإمكان.

وتعمل آلية شحن الهاتف بقيام المستخدم بالإمساك بالمولد الكهربائي الصغير ذي الشكل الكروي في يده ثم يقوم بتحريكه، لأجل توليد الطاقة.

ويتم وصل الجهاز الصغير بالهاتف عبر كابل عادي، لأجل تزويده بالطاقة التي يتم توليدها من حركات اليد، وفق ما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية.

واستطاع المخترع مايكل فاغا، الذي لا يتجاوز عمره 19 عاماً، أن يحظى بدعم كبير على الإنترنت ليمضي قدماً في مشروعه، إذ جمع تبرعات فاقت 71 ألف دولار.

ويحقق المستخدمون منفعة مزدوجة باستخدامهم للمولد “الكروي”، فهم يشحنون هاتفهم بحركات اليد، كما يقومون بتمرينات صحية لأصابعهم التي تتأثر بالنقر على لوحة المفاتيح، طوال الوقت.

واستغرق تطوير الشاحن قرابة عام كامل، وتصل سرعة دورانه إلى 5 آلاف “إر بي إم”، مما يتيح مورداً مهماً للطاقة حين يكون مستخدمو الهواتف بعيدين عن مقبس الكهرباء.