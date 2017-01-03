اختفاء مروحية فنزويلية على متنها 13 شخصاً

المواطن – نت

قالت وزارة الدفاع الفنزويلية، إن السلطات تبحث عن مروحية عسكرية على متنها 13 شخصاً فقدت الأسبوع الماضي.

وأقلعت المروحية روسية الصنع من بويرتو أياكوتشو في ولاية أمازوناس بجنوب فنزويلا يوم الجمعة، في رحلة إلى بلدة بويرتو إسميرالداس على بعد 370 كيلومتراً.

وفقد الاتصال مع المروحية “إم آي – 17” بعد 70 كيلومتراً من بدء رحلتها.

وتتعذر جهود البحث عن المروحية بسبب الطقس السيئ.

واشترت فنزويلا العديد من المروحيات “إم آي – 17” من روسيا قبل 10 أعوام، ومنذ ذلك الوقت وقعت 5 حوادث ترتبط بذلك النوع من المروحيات.