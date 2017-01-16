ارتفاع النفط في المعاملات الآسيوية

المواطن – نت

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، مستفيدة من تراجع سعر الدولار، الذي يشجع عادة المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى على عقد الصفقات، مما يساهم في زيادة الطلب.

وحوالي الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم فبراير 16 سنتاً إلى 52.53 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مارس، فقد ارتفع سعره 18 سنتاً ليبلغ 55.63 دولار.

وقال خبراء إن الشكوك المحيطة بسياسة دونالد ترامب الذي سيتولى مهامه الجمعة، تؤثر على العملة الأمريكية.

وذكرت مارغريت يانغ، المحللة في مجموعة “سي إم سي ماركيتس” أن السوق تأثرت صباح الاثنين بالشكوك السياسية المرتبطة بدونالد ترامب، مما يشكل ضغطاً على الدولار، وهذا يشجع تبادل المواد الأولية”.