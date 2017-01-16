ارتفاع عدد حالات التسمم إلى 110 في تربة

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تتعامل فرق الطوارئ مع ما يقارب 110 حالات وصلت لطوارئ مستشفى تربة العام إثر تسمم غذائي؛ نتيجة تناول وجبة من أحد المطاعم بالمنطقة.

وأوضح متحدث صحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن الفرق الطبية تعمل داخل المستشفى على فرز الحالات ومتابعة وضعها الصحي، بتوجيه ميداني مباشر من مدير صحة منطقة مكة المكرمة مصطفى بلجون ومدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس، اللذين يتواجدان على رأس الفرق الطبية في طوارئ المستشفى إثر زيارة كانت مقررة للمستشفى ألغيت للتعامل المباشر مع الوضع القائم ميدانياً.

هذا وتم دعم المستشفى بعدد ١٥ فرقة طبية، إلى جانب أكثر من ٥٥ من الكادر الطبي والفني من مستشفيات الطائف ومستشفى الخرمة.

وقال الربيعي: “نود أن نُطمئن الجميع أن الوضع بشكل تام تحت السيطرة، وجميع الحالات دون المتوسطة، ويجري التعامل معها وفقاً لما تقتضيه الحالة”.