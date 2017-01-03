استئصال ورم حجمه 6 سم من فم أسيوية في #سعود_الطبية

المواطن – الرياض

في عمليةٍ معقّدة ونادرة من نوعها، تمكّن فريق جراحي متخصّص، بمركز أسنان مدينة الملك سعود الطبية، من استئصال ورم، يصل حجمه إلى 6*6 سم، لمقيمةٍ أسيوية تبلغ من العمر 35 عامًا.

وأفاد الفريق الطبي بأن العملية كانت عبارة عن استئصال ورم الأورمي المينائي من منطقة الحفرة تحت الصدغية اليمنى، وذلك خلف جدار العين اليمنى، موضحًا أن العملية تكلّلت بالنجاح ولله الحمد.

فيما أجرى العملية فريق جراحي طبي برئاسة استشاري جراحة الوجه والفكين وتجميل الوجه الدكتور عبد العزيز الوتيد، وطبيب السعودي لجراحة الوجه والفكين الدكتور طلال بن ضحوي الشمري، والدكتورة نهى الشريدة، ورئيس قسم التخدير الاستشاري الدكتور علاء الدين فتحي.