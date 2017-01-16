استئصال ورم سرطاني من معدة مريضة بمستشفى جامعة الإمام بن فيصل

المواطن – عامر عسيري – الخبر

نجح فريق طبي من مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بقيادة الدكتور سعيد الشميمي استشاري جراحة الروبوت والمناظير للجهاز الهضمي العلوي وأورام المعدة بقسم الجراحة في المستشفى الجامعي بالخبر في إزالة أورام سرطانية مبكرة في المعدة لمريضة خمسينية.

وقال الدكتور سعد الشميمي إنه تم في العملية استئصال كامل المعدة والغدد الليمفاوية المجاورة لها ومن ثم إيصال المريء بالأمعاء الدقيقة عن طريق جراحة المناظير دون الحاجة إلى فتح البطن لمريضة تبلغ من العمر 55 عاماً تعاني من آلام في البطن بسبب وجود حصوات بالمرارة، وبإجراء الفحوص اللازمة تبين وجود أورام سرطانية مبكرة في المعدة .

وأضاف الدكتور الشميمي أنه تم إجراء العملية بدون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد كما أن المريضة خرجت من المستشفى بعد التأكد مخبرياً من استئصال كامل المرض وعدم احتياجها لاحقاً للعلاج الكيماوي أو الإشعاعي وتعتبر هذه العملية من العمليات الكبرى والدقيقة التي تحتاج خبرة ومهارة عالية في هذا المجال وهي الأولى من نوعها على مستوى المستشفى والمنطقة الشرقية.

الجدير بالذكر أن المستشفى الجامعي يضم كوادر سعودية مدربة خارج المملكة في مراكز متخصصة مرموقة بدعم من إدارة الجامعة والمستشفى الجامعي إضافة إلى إسهامها بشكل كبير في تطوير قسم الجراحة وتلبية حاجة المواطنين وعلاجهم بالطرق الحديثة المتطورة ويعد الدكتور الشميمي من الأطباء الذين ابتعثوا من قبل المستشفى الجامعي لإكمال زمالته في مجال جراحة أورام المعدة والجهاز الهضمي العلوي بكوريا الجنوبية التي تعد واحدة من الدول الرائدة في مجال علاج سرطانات المعدة.