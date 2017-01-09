استخدم فيس بوك للدخول مجانا إلى الإنترنت.. إليك الطريقة

المواطن – وكالات

قدم موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤخرا أداة مجانية للبحث عن شبكات “واي فاي” المجانية في المواقع القريبة من مكان المستخدم، حيث تتوفر هذه الأداة عبر تطبيق فيس بوك المخصص لأجهزة iOS، وهي تحتاج لاتصال بالإنترنت لكي تعمل، وهنا يمكن الاعتماد على باقات البيانات بشكل محدود إلى حين العثور على شبكة “واي فاي” مجانية والاتصال بها لتوفير المبالغ التي تكلفها باقات البيانات.

وعند فتح تطبيق فيس بوك عبر آي فون أو آي باد، اضغط على الزر الموجود في الأسفل أقصى يمين الشاشة وهو على شكل ثلاثة خطوط أفقية متوازية، وعندها تظهر مجموعة من الخيارات، وتحت قائمة Explore أو “استكشاف” تظهر الأداة المطلوبة وتحمل اسم “Find Wi-Fi”.

وبعد ذلك أضغط على تلك الأداة، فتظهر خريطة تشير إلى موقعك بنقطة زرقاء، ومواقع شبكات “واي فاي” المجانية على شكل نقاط حمراء، وعند الضغط على أي من تلك النقاط الحمراء، تظهر تفاصيل شبكة “واي فاي” المجانية، مثل مكان وجودها والوقت الذي تصبح فيه متوفرة والساعة التي تغلق فيها.

والمفاجأة أن الأداة لا تساعد على البحث عن شبكات “واي فاي” المجانية القريبة منك، بل يمكنها العثور على شبكات مجانية في أي مكان تقوم بتحديده على الخريطة، وهي ميزة مفيدة إن كنت بحاجة إلى زيارة مكان ما وترغب في التأكد إن كان هناك اتصال مجاني بالإنترنت.