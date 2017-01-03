استطلاع: 62% يرون أن جمعيات ومؤسسات المجتمع تهمش المسنين

المواطن – الرياض

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مؤخراً استطلاعاً بعنوان (اتجاهات المجتمع نحو العنف ضد المسنين) بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني.

وشمل الاستطلاع عينة عشوائية من مختلف مناطق المملكة بلغت (1224) فرداً جاءت فئة الرجال بنسبة (68%) من عينة الاستطلاع ، وبلغت نسبة النساء (32%) ، ومثلت نسبة العينة المتزوجين منهم (80%) وتبلغ أعمار عينة الاستطلاع أكثر من 36 سنة بنسبة (69%) بينما جاء المستوى التعليمي للعينة بنسبة (43%) من حملة البكالوريوس ونسبة (36%) للحاصلين على مؤهل الثانوية العامة فأقل ، وقد تم إجراء جمع معلومات الاستطلاع من خلال مركز اتصالات هاتفي متطور ومخصص لهذا الغرض.

وقد جاءت أبرز نتائج الاستطلاع كالتالي:

1. يتفق (63%) من عينة الاستطلاع أن المقربين من المسن يتدخلون في قراراته وأموره المالية.

2. يعتقد (62%) أن الجمعيات والمؤسسات في المجتمع تهمش المسنين وتتجاهل خبراتهم.

3. (19%) من عينة الاستطلاع يرون أن المسنين في المجتمع السعودي يتعرضون للإيذاء الجسدي. بينما يتفق (44%) من عينة الاستطلاع على تعرض المسنين للإيذاء النفسي.

4. نسبة عالية من أفراد العينة بلغت (81%) يتفقون أن خدمة المسن في المجتمع السعودي تتم من خلال الاعتماد على العمالة المنزلية.

5. أظهرت نتائج الاستطلاع أن (36%) يتفقون مع الرأي الذي يعتقد أن المسن لا يتم إشراكه في الأمور الأسرية.

6. أكد (16%) من عينة الدراسة أن المسن يتم إبعاده من المناسبات الاجتماعية.

7. يرى (48%) من عينة الدراسة أن المحيطين بالمسن يستاؤون من كثرة شكواه وتذمره.

8. توصل الاستطلاع إلى أن نسبة (43%) يرون أن من يحيط بالمسن لا يلتزم بمواعيده الطبية واعطائه الأدوية في أوقاتها المحددة.

9. تفاوتت آراء عينة الاستطلاع حول مدى ملاحظة الاهتمام بالنظافة الشخصية للمسن وغذائه الصحي حيث اتفق (61%) من عينة الاستطلاع على أن المسنين يعانون عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والغذاء الصحي، واعترض على هذا الرأي (39%).