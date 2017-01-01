استعادة 8 مليون متر مربع من أملاك الدولة في مكة خلال شهر

المواطن – مكة المكرمة

استعادت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، بإمارة منطقة مكة المكرمة، نحو 8 مليون متر مربع، خلال محرم الماضي، حيث تم التعدّي عليها على طريق الخواجات جنوبي العاصمة المقدسة.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام، بإمارة منطقة مكة المكرمة، إنه تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة الدائمة بمراقبة أملاك الدولة والحفاظ عليها من المعتدين، فقد استعادت لجنة التعديات بالإمارة، مطلع العام الحالي، بعض الأراضي الحكومية على طريق الخواجات التي تم التعدي عليها، مؤكدةً أن فرق لجان التعديات في كل محافظات المنطقة لن تتوانى عن ملاحقة المتعدّين على الأراضي بما يكفل المحافظة على أراضي الدولة، والاستفادة منها في مشاريع تعود بالنفع على إنسان المنطقة، وتحقق التنمية التي يتطلّع إليها أبناء المحافظات، وذلك بحسب توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة.

وذكر البيان أن إدارة الأراضي والعقار، بإمارة منطقة مكة المكرمة، منذ بداية أعمالها، تمكّنت من استعادة أكثر من 180 مليون متر مربع لأملاك الدولة، تقدّر قيمتها بأكثر من 35 مليار ريال، وتم تسليمها إلى وزارة الإسكان والأمانات والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ مشاريع التنمية عليها، وبذلك فإن منطقة مكة تعتبر من أوائل المناطق في المملكة التي وفّرت وسلّمت الأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان الميسّر.