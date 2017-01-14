استعدادات لاستعادة ما تبقى من محافظات يمنية تحت ‏سيطرة الانقلابيين

المواطن - واس

أكّدت رئاسة هيئة الأركان اليمنية شروعها في ‏استعدادات للحشد لمعركة استعادة ما تبقّى من ‏محافظات تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية.

وعلى هذا الصعيد، زار رئيس الهيئة اللواء الركن ‏محمد علي المقدشي اليوم، بمأرب، عددًا من الوحدات ‏العسكرية التي أعلنت تأييدها للحكومة الشرعية والتحقت بقوات الجيش لاستعادة الدولة، وفقًا لما ذكرته ‏وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشملت زيارة رئيس هيئة الأركان الوحدات التي ‏تتلقّى دورات في معسكرات الجيش بمأرب بما فيها ‏وحدات من الشرطة العسكرية، والمشاة، والمتخصّصين ‏في المجالات العسكرية المختلفة.

وجدّد دعوته لمن تبقّى من عناصر ‏الجيش في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات ‏الانقلابية إلى سرعة العودة إلى معسكراتهم ووحداتهم، ‏حيث توجد حاليًا في المحافظات المحرّرة.