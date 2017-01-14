استعدادات لاستعادة ما تبقى من محافظات يمنية تحت ‏سيطرة الانقلابيين

المواطن - واس
أكّدت رئاسة هيئة الأركان اليمنية شروعها في استعدادات للحشد لمعركة استعادة ما تبقّى من محافظات تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية.
وعلى هذا الصعيد، زار رئيس الهيئة اللواء الركن محمد علي المقدشي اليوم، بمأرب، عددًا من الوحدات العسكرية التي أعلنت تأييدها للحكومة الشرعية والتحقت بقوات الجيش لاستعادة الدولة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشملت زيارة رئيس هيئة الأركان الوحدات التي تتلقّى دورات في معسكرات الجيش بمأرب بما فيها وحدات من الشرطة العسكرية، والمشاة، والمتخصّصين في المجالات العسكرية المختلفة.
وجدّد دعوته لمن تبقّى من عناصر الجيش في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية إلى سرعة العودة إلى معسكراتهم ووحداتهم، حيث توجد حاليًا في المحافظات المحرّرة.