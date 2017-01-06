استقبال_وائل_خواجي في جازان يحرج قناة بداية و#زد_رصيدك

المواطن – جازان

احتفى العديد من المغرّدين بزيارة الناشط على “تويتر”، وائل خواجي، إلى جازان بعد استبعاده من برنامج المسابقات “زد رصيدك” على قناة “بداية”، وذلك على خلفية حركة مسيئة قام بها على الهواء.

دشّن المغرّدون على “تويتر” وسمًا بعنوان “استقبال وائل خواجي” عبّروا فيه عن ترحيبهم بهذه الزيارة.

ومن المقرر أن يصل خواجي في الساعة التاسعة من مساء اليوم عبر مطار الملك عبد الله في جازان.

كانت قناة “بداية” قد قرّرت استبعاد وائل خواجي عقب حركة مسيئة صُدِرت منه في الحلقة 79 من برنامج “زد رصيدك”.

فيما اعتذرت القناة، في بيانٍ سابق، عن هذا الفعل الذي أكّدت أنه يتنافى مع سياستها، ومع الأخلاق والتقاليد في المجتمع السعودي.

وأثار استبعاد وائل خواجي حالة من الانقسام والجدل عبر موقع “تويتر”، ففي الوقت الذي رأى فيه بعضهم أن قرار الاستبعاد صحيح، اعتبر الآخرون أن خواجي قد ظُلِم، وأنه لم يقصد ما تم فهمه من الحركة التي قام بها.