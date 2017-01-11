استقدام العمالة الإثيوبية خلال الشهر الجاري براتب 800 ريال

المواطن – الرياض

قالت مصادر عاملة في قطاع شركات الاستقدام إنه سيتاح خلال شهر يناير الحالي للشركات والمكاتب والأفراد في جميع مناطق المملكة استقدام العمالة المنزلية من دولة إثيوبيا.

وأشارت إلى أن إتاحة الاستقدام يتم بناء على بنود اتفاقية وقعها مؤخراً ممثلون عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، وشركة تكامل القابضة والمعنية بموقع “مساند” مع دولة إثيوبيا تقضي بعودة العمالة المنزلية الإثيوبية مرة أخرى، بعد توقفها لأربعة أعوام متتالية للعمل بالمملكة.

وبحسب الشروط التي تتضمنها الاتفاقية، فسيتم استخراج التأشيرات لهذه العمالة عبر الشركات والمكاتب فقط، وذلك خلافاً للنظام السابق الذي كان يسمح للأفراد بالقيام باستخراج التأشيرات.

وذكرت المصادر أنه بناء على الاتفاقية الجديدة، تتراوح تكلفة عقد استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية ما بين 6000 إلى 6500 ريال حسب اتفاق طالب الاستقدام مع الشركة أو المكتب المختص بالاستقدام، وأن مدة العقد سنتان وبراتب شهري تتقاضاه العاملة المنزلية يقدر بـ 800 ريال، وتوقعت المصادر أن تؤدي هذه الاتقافية إلى إشعال منافسة قوية في سوق استقدام العمالة المنزلية من دول اخرى بسبب التكلفة البسيطة لاستقدام هذه العمالة من إثيوبيا مقابل مثيلاتها من الفلبين وسريلانكا، وفقاً لـ”اليوم”.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أوقفت استقدام العمالة الإثيوبية منذ نحو أربع سنوات بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بممارسات من قبل هذه العمالة ولحين معالجتها، وقد قوبل الإيقاف بإجراء مماثل من قبل السلطات الإثيوبية علقت فيه نشاط الاستقدام للعمالة الرجالية والنسائية المرسلة إلى المملكة، بما فيها التأشيرات الجديدة.

وطالب المستثمرون والعاملون بقطاع الاستقدام في حينه بضرورة إعادة صياغة ومراجعة آليات الاستقدام من إثيوبيا .