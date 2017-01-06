استكمال مخططات سوق الحراج الجديد بالأحساء

المواطن-عامر عسيري-الاحساء

المواطن-عامر عسيري-الاحساء

كشف أمين الأحساء، عادل بن محمد الملحم عن انهاء الأمانة المرحلة المتعلقة بتنفيذ المخططات الفنية لسوق الحراج تمهيداً لنقله من وسط المدينة الى موقع آخر على مساحة تُقدر بـ 249 ألف و659 مترمربع، بالاضافة الى مواقف سيارات بمساحة 27 ألف و897 مترمربع ومرافق حكومية على مساحة 23 ألف و99 مترمربع ، ومسجد مساحته 3525 متر مربع، بحيث تُقدر المساحة الاجمالية للموقع الجديد بـ 304180 ( ثلاثمئة وأربعة آلاف ومئة وثمانون) متراً مربعاً.

وأضاف أنه رُوعي في الموقع سهولة الوصول إليه وعدم تعارضه مع الأنشطة التجارية والاستثمارية بالمنطقة، مشيراً إلى انه تم تخصيص موقع جديد لسوق الحراج يأتي انطلاقاً من مسؤوليات الأمانة تجاه تنظيم مختلف الأنشطة التجارية ومن ذلك تحديد الآليات التنظيمية للأسواق العامة المؤهلة لمختلف المجالات ، على ان يتم تجهيزه بمايتوائم مع أنشطة السوق خدمةً لصاحب النشاط والمواطن ، وبيّن الملحم انه سيتم خلال الفترة القادمة طرح مشروع موقع سوق الحراج الجديد في منافسة عامة.

وأضاف الملحم: “كما تم مراعاة ان يتضمن موقع السوق الجديد مرافق خدمية لمرتاديه ومن بينها ( مسجد ، دورات مياه ، مرافق للقطاعات الحكومية ذات العلاقة )، لافتاً الى ان الأمانة وضعت في أولويات خططها السعي إلى تدعيم اطر التنمية والتطوير في المحافظة وتعزيز أوجه الاستثمار والنشاط التجاري ، تمشياً مع توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030