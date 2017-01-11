استمرار تعليق النشاط الرياضي للكويت.. ومحترف الاتحاد بحُزن: حسبي الله

المواطن ـ محمد سلام

أعرب محترف نادي الاتحاد، اللاعب الكويتي فهد الأنصاري، عن استيائه الشديد بعد قرار إيقاف الرياضة الكويتية، واستبعاد الأندية والمنتخبات من المشاركات الدولية.

وغرّد الأنصاري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حسبي الله ونعم الوكيل على كل من تسبب في إيقاف الرياضة”.

هذا وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تعليق النشاط الرياضي للكويت بسبب تعارض بعض القوانين المحلية مع المواثيق الأولمبية الدولية، وأدى قرار الفيفا إلى تجميد مشاركة منتخب الكويت في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019 في الإمارات.وانتهت رسمياً، اليوم الأربعاء، المهلة المحددة للاتحاد الكويتي لكرة القدم لتوفيق أوضاعه، والرد بشأن تأكيد مشاركة الكويت في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.