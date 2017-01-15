استنفار أمني بمطار الكويت إثر بلاغ بوجود قنبلة بطائرة ألمانية

المواطن – متابعة

هبطت طائرة ألمانية كانت متجهة إلى مسقط، صباح اليوم الأحد، في مطار الكويت اضطرارياً بعد أن اشتبه قائدها بوجود قنبلة على متنها.

وأشارت مصادر أمنية في مطار الكويت حول الهبوط الاضطراري لطائرة “يورو وينغز” وهي إحدى شركات الطيران التجاري في ألمانيا، إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى سلامة الطائرة وخلوها من أي مواد متفجرة.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت استنفاراً أمنياً في مطار الكويت الدولي للقيام بالإجراءات اللازمة في التعامل مع مثل هذه الحالات وإخلاء الطائرة من ركابها وتأمين المدرج، وفقاً لجريدة الرأي الكويتية.

وقال مصدر أمني إن “إجراءات التأكد من سلامة الطائرة وخلوها من أي مواد متفجرة لاتزال جارية حتى الآن”، مؤكداً أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود أي قنبلة على متنها.