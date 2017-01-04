اشحن هاتفك بـ”جسدك”

المواطن – وكالات

نجح شاب في ابتكار مولد كهربائيّ يستمد الطاقة من جسم الإنسان، وذلك في محاولة لمساعدة مستخدمي الهواتف المحمولة، على البقاء متصلين بأجهزتهم قدر الإمكان.

والطريقة تقوم على أن يمسك المستخدم بمولد كهربائيّ صغير ذي شكل كروي في يده، ثم يقوم بتحريكه لأجل توليد الطاقة.

ويتم وصل الجهاز الصغير بالهاتف عبر كابل عاديٍّ، لأجل تزويده بالطاقة التي يتم توليدها من حركات اليد، بحسب صحيفة “تلغراف” البريطانية.

واستمر تطوير الشاحن قرابة عام كامل، وتصل سرعة دورانه إلى 5 آلاف “إر بي إم”، مما يتيح موردًا مهمًا للطاقة حين يكون مستخدمو الهواتف بعيدين عن مقبس الكهرباء.