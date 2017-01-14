اعتداء جديد على مبتعث سعودي في أمريكا بآلة حادة

المواطن – الرياض

مرة أخرى يتعرض مبتعث سعودي لاعتداء عنصري في إحدى الولايات الأمريكية مما سبب له جراحاً بالغة دخل على إثرها المستشفى للعلاج.

وتعرض المبتعث السعودي، محمد زيد الفضيل، لاعتداء من مجموعة من المجهولين في ولاية كنتاكي الأمريكية أثناء قيادة مركبته الخاصة.

وذكر والد الطالب الدكتور زيد أن ابنه تعرض لاعتداء بعصا أو حديدة، مما أدى إلى شج رأسه وتسبب له بنزيف أدخله المستشفى.

ورجح الأب أن سبب الاعتداء قد يكون عنصرياً ضد العرب والمسلمين، خاصة أن الولاية موالية تماماً للرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الذي كانت له تصريحات عنصرية ضد المسلمين، أو ربما يكون بهدف السرقة كون الابن اشترى أخيراً مركبة جديدة.

وأشار إلى أنه لا يزال يتابع حالة ولده هاتفياً، ويدرس الأخير درجة البكالوريوس في مجال الإدارة المالية.

ويتابع الأب إجراءات التحقيق الذي تجريه السلطات الأمنية بمشاركة مندوب من السفارة السعودية هناك.

وأثنى الوالد على مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، لجهوده الشخصية في تقديم المساعدة، وكذلك رئيس نادي الطلبة السعوديين في أمريكا، صالح العواد، على متابعة حالة الابن والحرص على تقديم الخدمات اللازمة.