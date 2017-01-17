اعتقال 3 فتيات برفقة منفذ هجوم إسطنبول

المواطن – نت

أعلنت وسائل إعلام تركية، عن اعتقال قوات الأمن التركية 3 فتيات من جنسيات أفريقية كن يقمن مع منفذ هجوم ملهى رينا في إسطنبول ليلة رأس السنة، الذي تم إلقاء القبض عليه الإثنين.

وتنحدر الفتيات من أصول أفريقية، من بينهن فتاة مصرية (26 عاماً)، وأخرى من الصومال وثالثة من السنغال.

وقالت مصادر أمنية تركية إن الإرهابي منفذ هجوم إسطنبول ربما استخدم الفتيات الثلاث لتضليل الجهات الأمنية والتمويه على وجوده في المكان، حيث تكفلت الفتيات الثلاث بالقيام بالمشتريات والتسوق ودفع مستحقات أجرة المنزل.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، ألقت قوات الأمن التركية القبض على عبد القادر ماشاربيوف، المتهم بتنفيذ الهجوم في نادٍ ليلي بإسطنبول ليلة رأس السنة في منزل بمنطقة آسنيورت.

ونُقل ماشاربيوف والفتيات اللاتي تم إلقاء القبض عليهن معه إلى مديرية أمن إسطنبول للتحقيق معهم.