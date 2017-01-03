اعتماد مواصفات قياسية جديدة في صناعة الحديد

المواطن – الرياض

اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بداية من العام الجاري، مواصفات قياسية جديدة في صناعة الحديد.

وتلزم المواصفات الجديدة أصحاب مصانع الحديد بأنواعه، خصوصاً الملون بألا تتجاوز نسبة مادة الرصاص في الدهانات 90 ملي جرام لكل كيلوجرام، وألا تقل مادة الزنك عن 90 جراماً في كل متر مربع، علاوة على أن تلتزم الشركات بطباعة جميع مكونات المنتج وهويته على كل متر طولي، وفقاً لـ”الاقتصادية.

وأوضحت الصحيفة أن عدد المواصفات القياسية السعودية الخاصة بقطاع التشييد ومواد البناء بلغت أكثر من 3700 مواصفة قياسية، فيما تعكف الهيئة على إعداد 84 مواصفة قياسية جديدة في هذا المجال.