اكتشاف “رخام” على سطح المريخ

المواطن – وكالات

ركّز موقع “ديلي ميل” على اكتشاف قطع رخام على كوكب المريخ، حيث أثارت اهتمام المؤمنين بوجود الكائنات الفضائية، واعتبروها دليلًا على وجود حياة على سطح الكوكب الأحمر.

البداية كانت مع التقاط مسبار روفر، التابع لوكالة ناسا، صورة يوم 1 يناير لشيءٍ مظلم صغير موجود على الرمال بين الغبار الأحمر والصخور، حيث اقترح بعضهم أنها قطعة من الرخام.

والتفسير الأكثر احتمالًا بكثير هو أنه مجرد حُبيبة صغيرة من الحُبيبات الموجودة على سطح المريخ التي تتشكّل عندما ترش البراكين الصخور المنصهرة في الهواء.

ولكن ثمّة نظرية أخرى أشارت إلى أنها تشكّلت عندما تدفّقت المياه الجوفية من خلال الصخور المسامية، ممّا خلق التفاعلات الكيميائية التي تسبّب تحوّل المعادن إلى كُرات وطبقات صغيرة.