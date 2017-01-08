الأحوال المدنية تقدم خدماتها المتنقلة للمواطنات بخيبر والحريق وفرسان

المواطن – خيبر

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن زيارة الوحدة المتنقلة لمحافظات خيبر والحريق وفرسان بتاريخ 8/5/1438هـ، حيث ستقدم جميع خدمات السجل المدني للمواطنات من إصدار الهوية الوطنية أو تجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن على المواطنة التقدم بطلب إصدار الهوية الوطنية بالقسم الرجالي عن طريق ولي أمرها، ومن ثم سيتم الاتصال بها حين وصول العربة وتحديد الوقت لتقديم الخدمة لها.

وأضاف: “سيتم استقبال طلبات استخراج الهوية الوطنية من اليوم الأحد ولمدة اسبوعين، وسيتم التواصل مع جميع المتقدمات لترتيب حضورهن إلى الوحدة المتنقلة”.

وتابع: “الوحدة المتنقلة تقوم مقام مكاتب الأحوال المدنية وتقدم فيها جميع خدمات المكتب، ومن أهدافها زيارة المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية لخدمة المواطنين لحين افتتاح مكتب بها”.

الجدير ذكره أن الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية قد قدّمت خدماتها خلال الفترة الماضية في محافظات الوجه والمهد والخفجي وحقل والنعيرية وبدر.