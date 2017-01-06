“الأخضر” يستهل معسكر أبوظبي بحصة تدريبية صباحية

المواطن - الرياض

استهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صباح اليوم الجمعة حصصه التدريبية في معسكر أبوظبي بحصة تدريبية على استاد القوات المسلحة بأبوظبي.

وركز المدير الفني للمنتخب فان مارفيك على تكثيف التمارين اللياقية وتنويعها، حيث استهلها بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء، بعدها تمرين التمرير القصير والطويل، وبعدها تمرين لياقي باستخدام الكرة، معتمداً على التمرير والحركة السريعة.

ولم يشارك في الحصة التدريبية اللاعب منصور الحربي لتعرضه لأنفلونزا، فيما اكتفى عساف القرني ونايف هزازي بتمارين خاصة في النادي الصحي، ولم يكمل وليد عبدالله الحصة التدريبية لشعوره ببعض الألم في عضلات الظهر.