الأزمة تشتعل.. الشباب يشكو رئيس الأهلي!

المواطن ـ محمد سلام

أكّد الإعلامي طارق النوفل، مدير المركز الإعلامي السابق لنادي الشباب، أن إدارة الليوث ستتقدّم بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد رئيس النادي الأهلي، أحمد المرزوقي، وذلك بعد تصريحاته في برنامج “صدى الملاعب” بخصوص الحارس الدولي الشبابي، محمد العويس.

وقال النوفل في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “إدارة نادي الشباب ستتقدّم بشكوى رسمية ضد ما صرّح به رئيس نادي الأهلي، أحمد المرزوقي، حول حارس نادي الشباب، الكابتن محمد العويس”.

وكان المرزوقي قد ذكر في سياق حديثه: “العويس، فهو حتى الآن لاعب شبابي ونتمنّى التعاقد معه لأنه لاعب كبير، والكرة في ملعبه لحسم مصيره، وهو ما زال حائرًا في جهته المقبلة”.