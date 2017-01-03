الأسر السعودية تترقّب مطلع فبراير للتسجيل في حساب المواطن

المواطن – الرياض

تترقّب الأسر السعودية الأول من فبراير المقبل، حيث سيتم البدء في التسجيل عبر “حساب المواطن” الذي أعلنته الحكومة بهدف توصيل الدعم النقدي للأسر أصحاب الدخول المنخفضة.

ومنذ الإعلان عن “حساب المواطن” وتفاصيله، خلال الفترة الماضية، لم تتوقّف تساؤلات المواطنين عن طريقة التسجيل واحتساب الدعم، والمعايير، والأسس التي يتم على أساسها احتساب قيمة البدل.

بدورها، قدّمت الجهات الحكومية -خاصةً وزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية- تفاصيل “حساب المواطن” للرد على استفسارات المواطنين، فيما تحوّل حساب رؤية السعودية على تويتر إلى منصّةٍ لتقديم المعلومات والرد على الاستفسارات.

الأعلى بدلًا:

أعلنت وزارة العمل، في وقتٍ سابق، أن هناك 4 فئات مستهدفة من برنامج “حساب المواطن” الموحّد، وهم: الأسر السعودية، والأفراد المستقلّون، وحاملو بطاقات التنقّل، والأم السعودية المتزوجة من أجنبي.

كما أوضحت أن المعيار الرئيسي لقبول الشخص في برنامج “حساب المواطن” هو الدخل الشهري للأسرة، حيث سيكون الأقل دخلًا هو الأعلى بدلًا، بينما ينخفض البدل كلّما زاد الدخل.

الأهداف العامة:

يأتي هذا البرنامج لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التعديلات التي سوف تتّخذها الدولة برفع أسعار الوقود، حيث سيتم ذلك تدريجيًا حتى 2020.

فيما أوضحت الوزارة أن مقدار الدعم سيتشكّل وفقًا لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، وسيكون البرنامج خاضعًا للمراجعة الدورية لمعدّلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.

وكانت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 قد نشرت أمثلةً توضيحية لكيفية حساب العائد النقدي الذي سيتم منحه للمستفيدين، حيث تم تقسيم المستفيدين لـ 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط الذين سيستفيدون من البرنامج بشكلٍ جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159.

شرائح الدعم:

ومن ضمن شروط “حساب المواطن” هو تقسيم الشرائح وفق 5 فئات، حيث جاءت الفئة الأولى ممّن رواتبهم من صفر حتى 8699، والثانية من 8700 إلى 11999، والثالثة من 12000 إلى 15299، والرابعة من 15300 إلى 20159، فيما جاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم ممّن رواتبهم فوق 20160، ولكن ما هي خصائص البدل النقدي؟

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