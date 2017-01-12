“الأصلع” أكثر ذكاءً وتعلمًا وصدقًا

المواطن - وكالات

يقلق الكثير من الرجال من تساقط شعرهم، إلّا أن الصلع ربما يكون مرتبطًا بالعديد من المميزات المفيدة.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية دراسة أوضحت أن الرجال المصابين بالصلع يُعتقد أنهم أكثر نضجًا اجتماعيًا، وأكثر ذكاءً، وتعليمًا، وصدقًا مقارنةً بنظرائهم من الرجال الذين تمتلئ رؤوسهم بالشعر.

وأوضح الدكتور “فرانك موسكاريلا”، الذي ترأس الدراسة بجامعة باري في ولاية فلوريدا الأمريكية، أن الدراسة شملت تحديد مستويات الجاذبية، والعنف، والرضا، والنضج الاجتماعي، ومجموعة من العناصر بما فيها الصدق، والذكاء، والوضع الاجتماعي.

وبيّنت النتائج أن الرجال ممّن يكسو الشعر رؤوسهم سجّلوا معدلات منخفضة من النضج الاجتماعي، وأن الرجال الذين يتساقط شعرهم سجّلوا معدلات أعلى، بينما كان المصابون بالصلع أصحاب النسب الأعلى على الإطلاق في النضج الاجتماعي.