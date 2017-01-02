الأمعاء الدقيقة تتلاعب بمزاج الإنسان

المواطن – وكالات

عثر علماء بريطانيون على أدلة دامغة تثبت قدرة الأمعاء الدقيقة على التلاعب بمزاج الإنسان.

وبحسب مقال نشره موقع PLoS One، أوضح العلماء أن الأمعاء الدقيقة قد تغير نسبة هرمون السيروتونين في الجسم. ويسمى هذا الهرمون غالبًا بـ “هرمون المزاج الجيد”، لأن المزاج يتحسن في الواقع عندما ينتجه جسم الإنسان.

وأكد الباحث خوسيه ميسونيرو من جامعة سرقسطة: “اكتشفنا أن مستقبلات TLR2 في الخلايا المعوية تدل لا على وجود ميكروبات في الأمعاء فحسب، بل وتتحكم في نقل السيروتونين”.

ولفت إلى أن المعلومات التي حصل عليها هي مجرد خطوة أولى على طريق دراسة تأثير الأمعاء على الحالة النفسية للإنسان، وإن الباحثين على ثقة بوجود علاقة بين الأمعاء والدماغ، إذ أن السيروتونين لا يسيطر على ردود الفعل العاطفية فحسب، بل ويضبط عمل الأوعية وبعض الأنظمة الأخرى في جسم الإنسان.