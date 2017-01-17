الأمين العام للأمم المتحدة: هذا ما يفعله التمييز في المجتمعات

المواطن - واس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، في فعالية رفيعة المستوى بشأن مكافحة التمييز ضد المسلمين وكراهيتهم، إلى الوقوف في وجه التعصّب ضد المسلمين والبشرية جمعاء.

وذكر الأمين العام أن جرائم الكراهية ضد المسلمين وغيرها من أشكال التعصّب آخذةً في الازدياد، والشيء نفسه ينطبق على كراهية الأجانب والعنصرية ومعاداة السامية، مشيرًا إلى أن التعصّب والشبهات، التي قد لا تظهر في الإحصاءات، تهين كرامة الناس والإنسانية المشتركة.

وأكّد على ضرورة مقاومة الجهود الرامية إلى تقسيم المجتمعات وتصوير الجيران على أنهم “الغير”.

وأضاف غوتيريش: “في أوقات انعدام الأمن، تصبح المجتمعات التي تبدو مختلفة كَكبش الفداء المريح.. التمييز ينتقص منا جميعًا، فهو يمنع الناس والمجتمعات من تحقيق كامل طاقاتهم.. لنستمد القوة من قيم الاندماج، والتسامح، والتفاهم المتبادل التي هي في صميم جميع الأديان الكبرى، وفي صميم ميثاق الأمم المتحدة.. وكما جاء في القرآن الكريم: (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)”.

وشدّد غوتيريش على أن الناس في كل مكان يجب أن يشعروا بأن هويتهم الثقافية تحظى بالتقدير، وفي الوقت نفسه، أن يكون لديهم شعور قوي بالانتماء إلى المجتمع ككل.