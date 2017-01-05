الأهلي يفاوض العويس.. والهلال يراقب “الأناكوندا”

المواطن ـمحمد سلام

كشف الناقد الرياضي سعود الصرامي أن إدارة النادي الأهلي وصلت إلى مفاوضات متقدمة للغاية مع الحارس الدولي في نادي الشباب محمد العويس، وذلك لتدعيم حراسة المرمى الأهلاوية في الفترة المقبلة.

وأوضح أن الإدارة الهلالية كانت ترغب في ضم العويس، لكن ومع اقترابه من ارتداء قميص الراقي، اتجهت بوصلة الهلاليين إلى الحارس الشبابي الآخر وليد عبدالله، الملقب بـ”الأناكوندا”.



وعبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، غرّد الصرامي: “خاص.. تحسبًا لانهيار مفاوضاته مع الحارس الدولي محمد العويس الذي دخل في مفاوضات جادة جدًا مع الأهلي.. الهلال يضع الدولي وليد عبد الله كخيار ثانٍ”.