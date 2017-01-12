الأهلي ينعى الشاعر الكبير مساعد الرشيدي

المواطن – عبدالله النخالي
نعى النادي الأهلي السعودي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” الشاعر الكبير مساعد الرشيدي الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الخميس. وجاء في نص تغريدة النادي: “يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشاعر الكبير مساعد الرشيدي الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم” ، وإننا إذ ننعى الفقيد، فإننا نقاسم أهله وذويه الحزن لفراقه.
رحم الله شاعرنا الكبير ، ونسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ، والفردوس الأعلى منزله ومقره .
إنا لله وإنا إليه راجعون”.
يُذكر أن الشاعر مساعد الرشيدي من عشاق ومحبي الكيان الأهلاوي حيث قال في إحدى قصائده :
لا فاز الأهلي تنام الأرض مبسوطة
العشب سر ابتسامتها وفرحتها