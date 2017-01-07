الأهلي يواجه دبي وديًا بعد معسكر الإعداد

المواطن – الرياض

قرّرت إدارة النادي الأهلي إقامة معسكر إعداد بمدينة دبي، بالإمارات، اعتبارًا من يوم 9 يناير الجاري ولمدة 8 أيام.

وذكر المركز الإعلامي للنادي الأهلي أن محمد شليه مدير الفريق، ومحمد بارباع مسؤول العلاقات العامة كانا في دبي، الخميس، وذلك لإنهاء كل الترتيبات المتعلّقة بمقر سكن الفريق وملعب التدريب.

فيما أجرى السويسري كريستيان جروس المدير الفني، عصر الجمعة، جولةً داخل منشآت وملعب نادي دبي الرياضي الذي تقرّر أن يحتضن تدريبات الفريق.

ومن المقرّر أن يختتم الأهلي معسكره بمواجهة دبي وديًا 16 يناير الجاري.

من جانبه، أوضح وجدي الطويل أن تغييرًا طرأ على البرنامج المُعَد لمعسكر الفريق الذي كان من المقرّر إقامته في الدوحة، ونظرًا للإجراءات المتعلّقة بإصدار التأشيرات الخاصة ببعض أفراد البعثة أدّى إلى نقله للإمارات.