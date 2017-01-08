الأهلي يُعلن موقفه النهائي من عرض الوحدة لشراء مؤمن زكريا

المواطن ـ محمد سلام

كشفت تقارير صحفية مصرية أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عقد جلسة اليوم مع مؤمن زكريا ووكيله لبحث ومناقشة العرض الذي تلقاه اللاعب مؤخرا من نادي الوحدة السعودي.

وأضافت: “عبد الحفيظ أخطر اللاعب ووكيله بفرض النادي نهائيا للعرض السعودي الذي تلقاه اللاعب مؤخرا نظرا لحاجة الجهاز الفني له وتمسكه الشديد باستمراره خلال المرحلة المقبلة”.

وكان اللاعب قد تلقى عرضا من نادي الوحدة السعودي بغرض الاعارة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الجاري، وشدد عبد الحفيظ أن دوره في هذه الجلسة كان بنقل رغبة الجهاز الفني وحاجته الشديدة للاعب، وأن حسام البدري طالب باستمراره نظرا لأهميته الفنية له كونه أحد العناصر الرئيسية بالأهلي طوال الفترة الماضية.