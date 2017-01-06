الإثنين.. بدء التقديم لوظائف هيئة التحقيق والادعاء العام

المواطن – الرياض

تبدأ هيئة التحقيق والادعاء العام، يوم الإثنين المقبل، في تلقّي طلبات الراغبين في شغل الوظائف الشاغرة لديها على كادر الأعضاء بمرتبة (ملازم تحقيق).

كانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد أعلنت أن فترة التقديم ستمتد خلال الفترة من 8 إلى 29 ربيع الآخر الجاري.

فيما أضافت الهيئة أن من لديه الرغبة وتتوفّر فيه الشروط التي أعلنتها، فعليه التقديم على الموقع الإلكتروني لهيئة التحقيق والادعاء العام عبر الرابط التالي من هنا.

وأكدت أنها ستطبّق المعايير الدقيقة للوصول إلى الأكفاء من المتقدّمين للعمل، وذلك عن طريق اختبارات ينظّمها المركز الوطني للقياس والتقويم، ثم إجراء مقابلة شخصية بعد ذلك.