الإسكان: إلزام مُلاك البنايات والشقق بالاشتراك في اتحادات المُلاك

المواطن – الرياض

تعتزم وزارة الإسكان قريباً إلزام ملاك البنايات السكنية: العمارات والشقق بالاشتراك في اتحادات للملاك، مشددة على أن وثيقة الاتحاد ستدرج في صك المنشأة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدير نظام اتحاد الملاك في وزارة الإسكان محمد المعمر أن ملاك 1900 وحدة سكنية سجلوا في النظام خلال ثلاثة أشهر، وفقاً للحياة.

وقال: “الوزارة بادرت بإطلاق برنامج اتحاد الملاك قبل ثلاثة أشهر، ومنذ إطلاقه سجلت قرابة 1900 وحدة سكنية موزعة على 11 اتحاداً سكنياً، وجارٍ العمل على معالجة 40 طلباً لاتحادات سكنية”.

وأضاف أن الوزارة تعتزم توفير قرابة المليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة، بهدف ردم فجوة الطلب على الإسكان، وفقاً لـ”الحياة”.

ولفت إلى أن الوزارة بادرت بإنشاء موقع إلكتروني خاص بتسجيل طلبات الانضمام، وسيكون هناك ربط مع الأطراف ذات العلاقة كافة للتسجيل في البرنامج، مشيراً إلى أن النظام ينص على أنه في حال وجود خمسة ملاك أو عشر وحدات سكنية فأكثر، فالتسجيل يكون إلزامياً، ولأي ساكن الحق في طلب هذا الاتحاد، فإن رفض الملاك ذلك، سيلزم باتحاد الملاك، والآن نربط مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” للتأكد من الالتزام بتطبيق النظام.

وأوضح أن الوزارة رفعت للجهات العليا مسودة نظام جديد، تغطي الثغرات كافة التي كانت موجودة في النظام الحالي، بما فيها فض النزاعات وتحصيل الرسوم والغرامات.