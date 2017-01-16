الإسكان.. فرحة بالوعود وآمال بالتنفيذ

المواطن - عبد الرحمن دياب

بعد إعلان وزير الإسكان ماجد الحقيل، الأحد، أن الوزارة سوف تقبل جميع الطلبات على المنتجات السكنية دون استثناء، دشّن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج تحت عنوان “#الاسكان”، ترحيبًا بهذه الخطوة التي تأتي بعد غضبٍ سابق من ارتفاع أسعار الوحدات.

وجاءت غالبية التغريدات مرحّبة بالقرار، خاصةً أن مشكلة الإسكان من أكثر المشكلات التي تؤرّق السعوديين، حيث قال محمد مسعود: “خطوة تستحق الانتظار.. سننتظر”، أما رفيدة، فقالت: “الله يعين الحقيل ويكون بداية خير”.

وغرّدت توقة: “أزمة مصطنعة صنعها بعض المنتفعين! إيجارات مبالغة، وأسعار تعجيزية! المنتفع جشع، والمواطن مغلوب على غاربه”.