الإطاحة بعصابة الـ14 يمنياً عند مكائن الصراف الآلي بعسير

المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير

أوضح الناطق الرسمي لشرطة منطقة عسبر الرائد زيد بن محمد الدباش أنه ورد لشرطة المنطقة خلال السنوات الماضية عدة بلاغات من مواطنين (كبار السن) عن تعرضهم لعملية نصب واحتيال عند مكائن الصراف الآلي من أشخاص يقومون بإيهام المواطنين بمساعدتهم أو تفعيل بعض الخدمات الإلكترونية ومن ثم استبدال بطاقات الصراف بأخرى واستخدامها.

وأضاف الدباش أنه بناء على ذلك فقد تم تكليف فريق عمل للشروع في جمع المعلومات اللازمة عن تلك القضايا والمتهمين وتحليلها ومتابعة عدد من المشتبه بهم والحصول على أكبر قدر من المعلومات وذلك بإشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير.

وتابع أنه بفضل الله تم رصد شخص كبير في السن ومعه ثلاثة أشخاص أمام أحد الصرافات فتم القبض على المتهم الأساسي وهو يمني الجنسية في العقد السابع من العمر وتم القبض على مرافقيه من أبناء جلدته مجهولي الهوية وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطن المذكور وبتعميم أسلوبهم الإجرامي وحصر القضايا المسجلة في شرطة المنطقة ضد مجهول بنفس الأسلوب الإجرامي وجد أن هنالك قضايا مماثلة في شرط المحافظات طرفنا وأيضاً بعض مناطق المملكة وبفضل الله تم القبض على عدد (14) شخصاً من تلك العصابة تتراوح أعمارهم من 22 إلى 65 عاماً وامرأة في العقد الثالث من العمر يمنيي الجنسية.

ولفت الدباش إلى أنهم اعترفوا بالقيام بـ 25 قضية نصب واحتيال في منطقة عسير وبعض مناطق المملكة وبلغ ما تم الاستيلاء عليه قرابة (ثلاثة ملايين) ريال، اتخذت الإجراءات للازمة ولايزال التحقيق جارياً.