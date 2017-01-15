الإطاحة بعصابة سرقة المصلين أمام المسجد في #جدة

المواطن – مكة المكرمة

تمكنت شرطة مكة المكرمة من ضبط أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة متهمين بنشل المصلين، أمام مدخل أحد المساجد بمحافظة جدة.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون بنشل المصلين من أمام مدخل أحد المساجد بمحافظة جدة؛ تم تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو لمعرفة هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع.

وأضاف أن جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة قد أسفرت عن ضبط أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة متهمين بنشل المصلين، حيث تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال معهم تمهيداً لإحالتهم لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة بحكم الاختصاص.