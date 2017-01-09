الإطاحة بمراهقين نشلا سيدة في الخبر وأسقطاها أرضًا

المواطن- سعيد آل هطلاء- الخبر

أطاحت شرطة الشرقية اليوم، الإثنين، بشخصٍ سرق حقيبة يد امرأة في أثناء سيرها في أحد شوارع الخبر.

أوضح الناطق الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد “زياد بن عبد الوهاب الرقيطي” أنه في إشارةٍ لما تم تداوله مؤخرًا بمواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يستقل مركبة صغيرة، ويسرق حقيبة يدوية لامرأة في أثناء سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الخبر، ممّا تسبّب في سقوطها على الأرض، فتم من خلال إجراءات بحثية موسّعة في الحادثة تحديد هوية الجاني ومرافقه، والقبض عليهما.

وأضاف: “تبيّن أنهما في السابعة عشر من العمر، وجرى إحالتهما لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حيالهما”.