الإمارات تنعى شهداءها وتنكّس أعلامها في ضحايا تفجير قندهار

المواطن – وكالات

نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث قندهار بالأمس، من دبلوماسييها الذين كان قد تم تكليفهم بتنفيذ مشاريع إنسانية وتعليمية وتنموية في أفغانستان.

وكان تفجير استهدف بالأمس مقر محافظ قندهار في أفغانستان وأودى بحياة 5 دبلوماسيين وإصابة السفير خلال اجتماع مع حاكم ولاية قندهار.

ودعا صاحب السمو رئيس الدولة بالرحمة والمغفرة لهم.

وأمر سموه – في بيان لوزارة شؤون الرئاسة اليوم – بتنكيس الأعلام في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في جميع أرجاء الدولة لمدة ثلاثة أيام تكريماً لشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الإنسانية.