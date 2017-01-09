الاحتلال يهدم منزل منفذ عملية دهس الجنود بالقدس

المواطن – نت

أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت”، سلسلة إجراءات عقابية رداً على عملية القدس التي وقعت أمس وأدت إلى مقتل 4 جنود وإصابة 15 آخرين.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن “الكابينيت” قرر فرض الحصار الكامل على “جبل المكبر” جنوب القدس المحتلة، وهدم منزل منفذ العملية في أقرب فرصة ممكنة، ومنع نقل جثمانه لعائلته.

وأغلقت قوات الاحتلال شوارع قرية جبل المكبر بالمكعبات الأسمنتية، فيما اندلعت مواجهات متفرقة في شوارع القرية، وذلك عقب عملية الدهس التي نفذها الشهيد فادى القنبر المنتمى للقرية.

كما توعد نتنياهو بإجراءات عقابية بحق كل من أبدى حالة من السرور والفرح في عملية الدهس التي نفذها قنبر بالقدس.