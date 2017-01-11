الاحتيال عن طريق الاستثمار في البورصة العالمية في “بدون شك”

المواطن - الرياض

يناقش برنامج “بدون شك”، هذا الأسبوع، قضية اختفاء أحد المستثمرين بعد أن جمع ملايين الريالات من مجموعة من المواطنين الجاهلين بقوانين الاستثمار، وبعد أن ادّعى امتلاكه لشركة محاماة واستشارات مالية.

وتواصل “بدون شك” مع المستثمر الوهمي، واستطاع التوصّل للعديد من الملابسات التي كانت تكتنف القضية، وكشف عن طريقة الاحتيال التي تعرّض لها بعض المواطنين الذين كانوا يحلمون بالثراء، فانقلبت الدائرة ضدهم وخسروا كل رؤوس أموالهم.

ويذكر أن برنامج “بدون شك” هو برنامج تثقيفي قانوني يسعى إلى حل القضايا قانونيًا، ويواجه المسؤولين لإيضاح الحقيقة وتقديم الحلول، ويتبنّى البرنامج قضايا أصحاب الحقوق، ويسهم في إعادة حقوقهم إليهم قانونيًا.

ويشارك في البرنامج المستشار “فيصل الطايع”، والمستشار “عبد العزيز الزامل”، ويعرض البرنامج كل خميس في الثامنة مساءً، ويعاد في الواحدة بعد ظهر السبت.