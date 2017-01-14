الارصاد: ضباب يعيق الرؤية على #الحدود_الشمالية حتى الصباح

المواطن – الرياض

توقّعت الهية العامة للأرصاد وحماية البيئة تدنّي مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب على الحدود الشمالية، وتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وتستمر حتى الثامنة صباح السبت.

وكانت الأرصاد قد توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، حيث يصحب ذلك بانخفاضٍ في درجات الحرارة على مناطق وسط وشرق المملكة طوال يوم الجمعة.

كما توقعت أن يكون الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، والأجزاء الغربية من منطقة الحدود الشمالية.