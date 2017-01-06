البحث عن عامل بمحل ذهب في الطائف سرق 150 ألف ريال

وقال الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي إن مركز السلامة بشرطة محافظة الطائف تلقى بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٣٨ بلاغاً يتضمن سرقة مبلغ (150) الف ريال من داخل محل مجوهرات ، انتقل رجال الضبط الجنائي للموقع.

وأضاف انه من خلال إجراءات الاستدلال الاوليه لكشف ملابسات القضية وأطرافها أتضح اتهام احد العاملين بالمحل بتلك السرقة جاري ضبطه وإيقافه ، تمهيدا لإحالته لجهة الاختصاص.