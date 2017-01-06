البحث عن عامل بمحل ذهب في الطائف سرق 150 ألف ريال

البحث عن عامل بمحل ذهب في الطائف سرق 150 ألف ريال

2017/01/06
الساعة 1:23 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
2075
0
طباعة
الناطق الاعلامي بشرطة مكة العقيد عاطي بْنِ عطية القرشي

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تكثف الجهات الأمنية بالطائف البحث عن عامل بأحد محلات مجوهرات الذهب  متهم بسرقة 150 ألف ريال من داخل المحل بالطائف.

وقال  الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي إن مركز  السلامة بشرطة محافظة الطائف  تلقى  بتاريخ ٢٩ / ٢ /  ١٤٣٨ بلاغاً يتضمن سرقة مبلغ  (150) الف ريال  من داخل محل مجوهرات ،  انتقل رجال الضبط الجنائي للموقع.
وأضاف انه من خلال إجراءات الاستدلال الاوليه لكشف ملابسات القضية وأطرافها أتضح اتهام  احد العاملين بالمحل  بتلك السرقة  جاري ضبطه وإيقافه ، تمهيدا لإحالته لجهة الاختصاص.

قد يعجبك ايضاً

عمل الرياض ينهي معاناة عامل ويُلزم منشأة بتوفير مسكن له

المواطن – الرياض تفاعل فرع وزارة العمل والتنمية