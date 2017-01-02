البحث عن قاتلٍ ثلاثيني في نجران طعنًا

المواطن- حسين المصعبي- نجران

لقي مواطن في العقد الثالث من عمره مصرعه طعنًا مساء أمس، الأحد، في محافظة ثار التابعة لمنطقة نجران.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة نجران، النقيب عبد الله بن محمد العشوي، أنه في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم أمس، الأحد، تبلّغ مخفر شرطة قطن، التابع لشرطة محافظة ثار، عن وجود شخص ملقى على الأرض بالقرب من أحد المحلات التجارية.

كما أضاف العشوي: “فور تلقّي البلاغ، جرى الانتقال إلى الموقع من قبل رجال الضبط الجنائي والمختصّين، واتّضح أن المصاب هو مواطن سعودي يبلغ من العمر ٣٦ عامًا، وبه طعنة في خاصرته اليمنى، حيث تم إسعافه من قبل الهلال الأحمر إلى مستشفى ثار العام، ولكن المصاب توفي قبل وصوله للمستشفى”.

وأكد العشوي أن جثمان المقتول أودع في ثلاجة الموتى، فيما يتم البحث عن الجناة.