البدء في استقبال طلبات إصدار وتجديد جواز السفر بالمحافظات التابعة لجوازات الرياض

المواطن- الرياض

صرح مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني عن البدء باستقبال طلبات إصدار وتجديد الجواز السعودي في شعب الجوازات بالمحافظات الرئيسية التابعة لجوازات منطقة الرياض .

وتأتي الخطوة استكمالاً للاستراتيجية المعمول بها حالياً وانفاذاً للتوجيهات الكريمة وبإشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بتوزيع خدمات الجوازات وفتح منافذ جديدة لخدمة المواطن والمقيم بكل يسر وسهولة والوصول لكل شرائح المجتمع وخدمتهم على الوجه المطلوب .

الجدير بالذكر أن هذه الخدمة تقدم للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تجديد أو إصدار جوازاتهم عبر الخدمات الإلكترونية (أبشر) ، بحيث يتم استقبالهم في شعب الجوازات بالمحافظات الرئيسية ويتم طباعة الجواز بالمقر الرئيسي بالرياض , ويشترط وجود عنوان بريدي (واصل).

وأكد اللواء السحيباني بأهمية المحافظة على وثائق السفر من الفقدان أو التلف والذي يعرض صاحبة لعقوبات وغرامات مالية , ودعا مدير جوازات منطقة الرياض إلى ضرورة التسجيل بالخدمات الإلكترونية (أبشر) وذلك للاستفادة من الخدمات المقدمة.