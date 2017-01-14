“البريميرليج” يشتعل.. أرسنال يكتسح وهال سيتي يحقق المفاجأة

المواطن - وكالات

مواجهات عدة شهدها الدوري الإنجليزي اليوم، السبت، ففي المباراة الأولى، حقّق أرسنال فوزًا كبيرًا على نظيره سوانزي سيتي برباعيةٍ نظيفة، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، محتلًا المركز الثالث، بينما قبع سوانزي سيتي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

كما فاز ستوك سيتي على مضيفه سندرلاند بـ 3 أهداف مقابل هدف، مساء اليوم، بالجولة نفسها، حيث سجّل أهداف ستوك سيتي النجم النمساوي ماركو أرناتوفيتش (هدفين)، والمهاجم الإنجليزي المخضرم بيتر كراوتش، فيما سجّل المهاجم الإنجليزي جيرمين ديفوه هدف سندرلاند الوحيد.

وفاز هال سيتي في أول انتصار له بالدوري الإنجليزي، منذ نوفمبر الماضي، بعد أن سجّل أبل هرنانديز هدفين، في الفوز (3-1) على بورنموث، ليتقدّم هال للمركز (18) برصيد 16 نقطة، وهو رصيد كريستال بالاس نفسه، إلّا أن الأخير يتقدّم على هال.