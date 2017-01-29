البيت الأبيض مدافعًا عن قرار ترامب: احتجاز 109 مسافرين فقط

المواطن - وكالات

بعد إثارة الجدل بسبب قرار ترامب، دفع البيت الأبيض اليوم، الأحد، عن تطبيقه لقرار الرئيس الأمريكي الذي استهدف المهاجرين والمسافرين من 7 دول -أغلب سكانها من المسلمين- وقال إن أكثر من 20 مسافرًا فقط ما زالوا محتجزين.

وأوضح رينس بريباس، كبير موظفي البيت الأبيض، لبرنامج “ميت ذا بريس”، على محطة “إن بي سي”، أن الأمر لم يكن فوضويًا، موضحًا أن 325 ألف مسافر دخلوا الولايات المتحدة أمس، السبت، ولم يُحتجز منهم سوى 109 مسافرين.

ولفت قائلًا: “أغلب هؤلاء الأشخاص أعيدوا، ولدينا نحو 24 شخصًا ما زالوا محتجزين، وأتوقع طالما أنهم ليسوا أناسًا سيئين، فإنهم سيعبرون قبل مرور نصف يوم آخر”.