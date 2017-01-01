البيت الأبيض يدين بشدة الهجوم الإرهابي على ملهى بإسطنبول

المواطن – نت

أدان البيت الأبيض، فجر اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي وقع في ناد ليلي بإسطنبول، وخلف عشرات القتلى والجرحى.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض نيد برايس، في بيان له، إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي المروّع في إسطنبول.

وأكد برايس أن بلاده تتضامن مع تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي “ناتو” ضد كافة أشكال الإرهاب.

وقدم برايس تعازيه لذوي الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن والي إسطنبول واصب شاهين، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع بناد ليلي في منطقة أورطه كُوي بمدينة إسطنبول، أسفر عن مقتل 39 على الأقل بينهم رجل أمن، وإصابة 40 آخرين بجروح.