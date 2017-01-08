التاريخ سيُمجد #البطل_جبران_عواجي وزميله #البطل_نادر_الشراري

المواطن – متعب النماصي

سجَّل الجنديان نادر الشراري وجبران عواجي موقفاً بطولياً وشجاعاً، ولفتا الأنظار بكفاءتهما وحسهما الأمني العالي، ليس فقط على مستوى المملكة بل انتقل خبرهما إلى عدة وسائل إعلامية عبر المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبَّر العديد من المواطنين عن حفاوتهم بما قام به البطلان في مواجهة الإرهابيين، أمس السبت، في حي الياسمين بالرياض، ودشَّن المغردون وسمَين بتويتر تحت اسم #البطل_نادر_الشراري و #البطل_جبران_عواجي.

وقد شارك عددٌ من الشعراء والكتاب والمثقفين في الوسمين، حيث رصدت “المواطن” أبياتاً للشاعر الكويتي حامد زيد وهو يُثني على البطلين، وكذلك أثنت الكاتبة وعضو مجلس الشورى كوثر الأربش وغيرهما من المغردين.

وذكر مصدر مقرب من الجندي نادر الشراري، في تصريحات لـ”المواطن“، أن الشراري قام بإطلاق النار من سلاح رشاش على الإرهابيين أثناء هجومهما على الدورية ومحاولة سرقتها، وقتل الإرهابي الذي حاول ارتداء الثوب الأبيض عند فتحه لباب الدورية، ومات قبل أن ينهض البطل عواجي ويتبادل النار مع الإرهابي الثاني الذي كان يرتدي الثوب الأبيض، حيث ساهم عواجي في قتله بإطلاق النار عليه من مسدسه.

هذا وقد انتشر مقطع فيديو عبر التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة مدته 40 ثانية يوضح في الثانية 7 مقتل الإرهابي الأول.

ومن مبدأ إظهار شرف المهنة الإعلامية وتقصي الحقائق بسبب كثرة الأقاويل رصدت “المواطن” من مصادرها حقيقة الموقف البطولي لجنودنا الشجعان، وحفظ الله وطننا وقادتنا وجنودنا ممن به شر للوطن.