”التايب“ : الهلال مسبب صداع للبعض.. وهذه حقيقة الشكوى في الفيفا!

المواطن- حسان الصالحي

أبدى الليبي طارق التايب، المحترف السابق في صفوف نادي الهلال السعودي، استغرابه من الخبر الذي راج في الساعات الماضية عن تقديمه شكوى ضد الهلال، مؤكدًا على حب الهلال حتى بعد اعتزاله.

وقال ”التايب“:”جمهور الزعيم.. معقولة انتقلت بين عدة أندية بعد الهلال ولعبت في أكثر من بلد والآن ينزل خبر طارق مقدم شكوى على الهلال في الفيفا ! “،

وأضاف :” ياريت الأندية كلها مثل الهلال فى الإحترافية والتعامل مع اللاعبين سواءً المحليين أو الأجانب والبيئة الصحية لهذا النادي الكبير“.

وختم ”التايب“ :“خلصت الكرة و اعتزلت حسدوني في حب الهلال .. الزعيم مسبب صداع للبعض“.