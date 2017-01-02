التحالف يقتل اثنين من القيادات الحوثية ويدمر 22 صاروخًا و3 مخازن للذخائر

المواطن- عمر عريبي- الحد الجنوبي

لقي اثنان من قيادات الانقلابيين، في جبهتي حرض وميدي، مصرعهما في غارات لطيران ومدفعية التحالف العربي والجيش الوطني.

و أفادت مصادر أن القيادي الملقّب (أبا مروان) والقيادي الملقّب (أبا أيمن)، الذين كانا يقودان المعارك في صفوف الانقلابيين في جبهة ميدي، قُتِلا في غارةٍ لطيران التحالف ، فيما أوضحت المصادر أنه تم، خلال اليومين الماضيين، تدمير أسلحة متنوعة ومخازن للذخيرة.

كما دُمّرت دبابتان تي 72، وعربة بي إم بي، و3 منصّات كاتيوشا متحرّكة، و10 صورايخ (أورغان)، و6 صواريخ (صمود)، و3 صواريخ (زلزال)، و3 مخازن ذخائر ومتفجّرات، بالإضافة إلى مركبة محمّلة بالأفراد.

جدير بالذكر أن التحالف كان دمّر، بالأمس، شاحنتين محمّلتين بالصواريخ البالستية.